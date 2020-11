Galliguez ligtas na

BUMALIK na sa Quest Hotel si Abel Galliguez matapos itakbo sa ospital nitong Sabado nang bumagsak sa sahig sa gitna ng laro ng Alaska Milk at TNT sa 45th PBA 2020 Philippine Cup quarters sa AUF Sports Arena and Cultural Center.

Dumaan sa 20 tahi ang Aces cager sa taas ng kanyang kaliwang mata at sa kabutihang palad ay hindi naman nagtamo ng concussion.

“I have 20 stitches of two layers under my eyelid. But the good news was that there’s no fracture,” saad ni Galliguez sa kasabay ng paniniyak ng dokto na na ayos na ang kalagayan niya. “Everything was checked and it’s OK.”

Bantay niya si Tropang Giga Bobby Ray Parks Jr. sa fourth quarter nang magkabanggaan sila sa ere. Sapul siya sa mukha bago lumagapak sa sahig kung saan siya’y duguan para itakbo sa ospital. (Aivan Denzel Episcope)