Galing sa gobyerno binayad ng PhilHealth ! Red Cross walang lusot sa COA – Go

May karapatan umano ang gobyerno na mag-imbestiga sa financial transaction ng Philippine Red Cross (PRC) dahil gumagamit din ito ng pondo ng taumbayan, ayon kay Senador Christopher ‘Bong’ Go.

Paliwang ng senador, si Pangulong Rodrigo Duterte, bilang honorary president ng PRC ay may karapatan na humiling ng imbestigasyon sa annual report na isusumite ng organisasyon, kasama rito ang multi-million peso Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng PRC at Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa simula ng COVID-19 pandemic.

“Kasi may mga pondo rin sa Red Cross na mula rin po sa mga government funds nanggagaling. At mayroon din pong gastos ang Red Cross na mula rin po o galing sa PhilHealth,” sabi ni Go.

“Ibig sabihin nito may pondo pa rin ito na mula gobyerno. Ang dapat ay i-account rin po kung ano po ‘yong mga pondong mula sa gobyerno. Ang amin lang po dito, ano po ‘yong totoo at in fairness po sa lahat ng nagtatrabaho,” dagdag nito.

Naniniwala din si Go na may conflict of interest sa katayuan ni Sen. Dick Gordon dahil bukod sa siya ang chairman ng Senate blue ribbon committee na nag-iimbestiga sa paghawak ng gobyerno sa pondo ng pandemya, ang senador din ang chairman ng PRC.

Bilang pinuno ng PRC na siyang mayroong financial engagement sa gobyerno, sinabi ni Go na maaring makaapekto ito sa impartiality at kredibilidad ng imbestigasyon ng Senado.

“Nasa sa kanya na ‘yon kung bibitawan niya. Personal na desisyon niya ‘yan,” sabi ni Go, patungkol kay Gordon.

Para naman kay presidential spokesperson Harry Roque dapat sumailaim sa state audit ang non-government organization.

“Hindi naman lahat ng pondo ng PRC ay galing sa gobyerno, hindi talaga dapat i-subject ng audit ng COA. But in so far as tumatanggap ang PRC ng government support, kinakailangan i-audit,” paglilinaw ni presidential spokesperson Harry Roque.

Iginiit din ni Roque na dapat silipin ng COA ang RT-PCR test service ng Red Cross kabilang kung nabibigyan ng diskuwento ang mga senior citizen.

“Unang-una, ‘yong sinabi ni Presidente, binibigay ba ang benepisyo sa mga senior citizens?” giit ni Roque.

“Ang alam ko halos lahat ng makina ng Red Cross ay donated pero bakit ang singil ay P4,000? Dapat kung donated ang machines dapat mas mababa sa P4,000 ang singil sa RT-PCR. Ngayon po, sa pag-uutos ng presidente, gusto niya malaman sa PhilHealth, ‘Bakit kayo nagbayad ng P4,000?’,” dagdag nito. (Dindo Matining)