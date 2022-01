Galawang no-el binara ni Lacson

Nakahanda ang Senado na maghalal na bagong lider na magsisilbing acting president o pansamantalang pangulo ng bansa sakaling may magtangkang iantala ang halalan 2022 at palawigin ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ginawa ni presidential aspirant Senator Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pahayag matapos hilingan ng PDP-Laban Duterte faction na muling buksan ang paghahain ng certificates of candidacy (COC).

“I would not like to think that the intention of the petition to reopen the filing of the COCs filed by the PDP-Laban is to delay the election on May 9, 2022 — and pave the way for the extension of the term of office of the President beyond June 30, 2022. This is something the 1987 Constitution clearly forbids,” ani Lacson sa isang statement.

“As I have suggested earlier to Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III and some of my colleagues, the Senate must not allow this to happen,” dagdag nito.

Para mapreserba ang ‘presidential line of succession’ na nakapaloob sa ilalim ng Article VII Sec. 7 ng 1987 Constitution, sinabi ni Lacson na kailangang maghalal na bagong Senate Presidente bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo.

Ayon pa kay Lacson, karamihan sa kanyang mga kasama sa Senado ay sang-ayon sa naturang panukala.

Kinumpirma ni Sotto, running mate ni Lacson na napag-usapan nila ang posibleng pag-antala na eleksiyon sa susunod na taon.

Kung ipagpaliban umano ang halalan, bababa siya sa kanyang posisyon sa huling linggo ng Mayo para makapaghalal ng bagong pinuno ng Senado na magsisilbing acting president hanggang sa maitakda ng halalan. (Dindo Matining)