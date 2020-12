Galaw-galaw para ‘wag pumanaw sa 2021

Bagong taon. Bagong simula. Bagong pag-asa.

Diyan magagaling ang mga Pilipino. Kahit anong hirap ng sitwasyon, kamustahin mo at ang nakangiting isasagot ay, “ayos lang po” o “mabuti naman po”.

Kahit bakas mo sa mukha at pangangatawan nila ang hirap na dinaranas, nakangiti pa rin at tuloy ang pakikipagsapalaran sa buhay dahil iyon ang nakagawian – ang sumabay sa tugtog at ihip ng malakas na hangin.

Kaya’t kahit matindi ang naging tama ng pandemya sa kabuhayan ng mga Pinoy, marami ang namangha dahil nakatayo pa rin at patuloy na lumalaban ang mga Pinoy. Kahit naghigpit ng sinturon at kumakalam ang sikmura, nakukuha pa ring ngumiti na parang walang krisis na pinagdadaanan.

Mabuti na lang at ganyan kaganda ang disposisyon ng marami nating kababayan. Kung hindi, siguradong marami ang namatay sa gutom o mas piniling magpakamatay dahil hindi nakayanan ang sunod-sunod na pagsubok.

Mabuti na lang at magaling dumiskarte ang mga Pinoy at magaling magdala ng problema.

Dahil sa angking kakayahan na ito ng mga Pilipino, kahit natagalan at kulang ang dating ng tulong mula sa pamahalaan, napaglabanan pa rin nila ang hagupit ng pandemya.

Maraming leksyon tayong natutunan sa pandemyang ito na dulot ng coronavirus.

Na sa mabilis o mabagal na aksyon at reaksyon ng mga namumuno nakasalalay ang paglala o maagang pagkontrol sa problema.

Na mahalaga ang karanasan at expertise ng mga tao lalo sa pagtugon sa krisis na dulot ng COVID-19, maging ito ay may kinalaman sa science, mabilis na pagpapatupad ng mga desisyong makakaapekto sa buhay ng mga tao sa ibaba, o mahabaang pagpaplano sa hinaharap.

Nabunyag sa ating lahat na hindi sapat ang ating kahandaan sa larangan ng medisina upang tugunan ang krisis pangkalusugan ng mga taong nahawahan ng virus.

At kung hindi sana natin tinipid ang paggastos ng pera upang masuportahan ang huminang ekonomiya, mas maliit sana ang nangyaring pagkalugi.

Ito ang ilan sa mga leksyong kayang tugunan sa pagsapit ng taong 2021.

Naipasa na natin ang 2021 budget. Idagdag pa dyan ang mga hindi nagastos na perang dapat ginastos nitong 2020 at ang halos hindi nagalaw na pondo sa Bayanihan 2. May humigit kumulang na P4.85 trilyon ang pamahalaang pwedeng gastusin sa lahat ng kakulangan at problemang nakita natin nitong pandemya.

Nariyan na ang perang magbibigay bala sa atin laban sa pandemya upang pasiglahin ang tumamlay na ekonomiya at ihanda ang ating mga ospital at frontliners sa mga pagsubok na tulad ng coronavirus.

Sana’y gawing mas mabilis ang paggastos ng mga nakalaang pondo upang mabawasan ang paghina ng ekonomiya. Sa paggastos nakasalalay ang ikasisigla ng ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino.

Mas mahirap manumbalik ang sigla ng ekonomiya kung patuloy na mahina ang paggastos ng pamahalaan lalo pa’t wala tayong inaasahang investments mula sa pribadong sektor na pawang nalugi rin.

Lakasan ang bukas ng gripo ng pondo para maimprove ang health infrastructure natin na napatunayang kulang sa kasagsagan ng pandemya.

At higit sa lahat, gamitin ang reserbang pondo upang makabili ng epektibong bakuna laban sa COVID-19 at mainiksyunan ang lahat ng Pilipino.

Lahat ng iyan at marami pang iba ang kinakailangan upang bumalik ang sigla at kumpiyansa ng mga tao at negosyo sa Pilipinas.

Kapag naisagawa iyan ng maayos, magiging maganda ang pasok ng 2021 sa ating lahat.

May bagong buhay tayo sa Bagong Taon!