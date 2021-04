Galamay ng drug group dedo sa Naic

Utas ang isang miyembro ng Villar Drug Group na kabilang din sa Top 2 most wanted person ng pulisya, nang manlaban ito sa mga awtoridad sa Naic, Cavite.

Kinilala ang suspek na si Ricky Caponpon, ng Brgy. Timalan. Sa ulat ng pulisya, alas-9:45 Martes ng umaga nang isinilbi ng mga operatiba ang warrant of arrest laban kay Caponpon, para sa kasong robbery with violence or intimidation of persons, robery in an inhabitated house or public building or edifice devoted to worship.

Pero imbes na tumalima, pumalag at bumunot umano ito ng baril at ipinutok sa mga awtoridad na gumanti at nagresulta sa kanyang kamatayan.

Narekober sa suspek ang isang kalibre .38 na baril. (Gene Adsuara)