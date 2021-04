Galamay ng BIFF laglag sa PNP

Arestado ng Philippine National Police (PNP) ang number 5 most wanted sa Soccsksargen region, na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter (BIFF) at sangkot sa Isulan Bombing, matapos ang isinagawang counter terrorism nitong Miyerkoles.

Kinilala ang suspek na si Norton Saptula, may mga alyas na ‘Jihad Salipada’ at ‘Norton’, 23, na nadakip sa Brgy. Poblacion, Ampatuan, Maguindanao.

Inaresto ang suspek sa bisa ng warrant of arrest sa kasong three count ng murder at multiple frustrated murder na inilabas ni Hon. Lorenzo F. Balo, Acting Presiding Judge ng Regional Trial Court 12, Branch 19, Isulan, Sultan Kudarat at may petsang November 23, 2018.

Nasa ilalim umano si Saptula ng pamumuno ni BIFF Chief Staff Sukarno Sapal alyas ‘Diok’.

Sangkot ito sa serye ng pambobomba na naganap noong Agosto 28, 2018 sa Brgy. Kalawag 3, Isulan, Sultan Kudarat na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng 36 na iba pa at isa pang insidente ng pambobomba noong Setyembre 2, 2018 sa parehong barangay na ikinasawi ng 2 katao at ikasugat ng 14 na sibilyan. (Edwin Balasa)