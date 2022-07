Gagamit ng SC seal sa sasakyan kakasuhan

Hindi na maaring gamitin ang seal ng Supreme Court (SC) sa mga hindi opisyal na behikulo lalo na kung walang awtorisasyon.

Nakasaad sa inilabas na Resolution A.M. 22-05-05-SC na may petsang Hulyo 5, 2022, ipinagbabawal sa mga pribadong sasakyan at hindi mga opisyal na sasakyan ng korte na i-display ang kanilang seal.

Nabatid na ikinakabit ang seal ng SC sa pamamagitan ng mga sticker, license plate, at mga kahalintulad, na maaaring magdulot ng kalituhan kung pag-aari ng isang opisyal ng SC o service vehicle ito ng korte.

Sakop rin nito ang mga “courtesy at security plates” ng mga dating opisyal na hindi na konektado ngayon sa SC.

Kasabay nito, binigyan ng babala ng SC ang mga lalabag na maaari silang lumabag sa “indirect contempt of Court” at maaaring masampahan ng kasong kriminal o administratibo.

Gayundin, ipinakakansela na ng SC ang mga dati nang naisyu na awtorisasyon na papalitan ngayon ng mga bagong awtorisasyon. (Juliet de Loza-Cudia)