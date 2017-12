Gadon nganga sa isyu ng suhulan, sinabon ng mga kongresista

Shut up!

Ito ang inabot ni Atty. Lorenzo Gadon mula sa mga kongresistang umal­ma sa naging alegasyon nito ukol sa planong panunuhol umano sa mga senador mula sa mga ‘oligarchs’ para iabsuwelto si Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno, oras na iakyat sa Senado ang isinampa niyang impeachment complaint.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon ng House committee on justice, sermon ang inabot ni Gadon dahil sa nabanggit nitong alegasyon na lumilitaw na wala naman pala siyang sapat na basehan.

Una sa nag-ungkat at pumalag sa bribery allegation ay si AKO-Bicol party-list Rep. Alfredo Gabin.

Giit pa ni Gabin, sapat na basehan ang alegasyon ni Gadon para ma-contempt ito dahil siya mismo ay aminadong walang katibayan sa kanyang seryosong paratang sa mga senador na siyang magsisilbing impeachment judges.

“So let me just remind again the complainant to refrain, iwasan po natin. Many statements, assertions coming from which really affects the integrity of this impeachment court, of this impeachment committee and again casting aspertion to the would-be judges of this impeachment complaint,” ayon kay Gabin.

Sinegundahan ito ni Antipolo City Rep. Romeo Acop sa pagsasabing nakakasira sa buong komite at Kamara ang alegasyon ni Gadon.

“Perhaps we should ask Mr. Gadon please shut up,” giit naman ni Quezon City Rep. Vincent ‘Bingbong’ Crisologo kasabay ng pagsasabing dapat ipaliwanag ni Gadon ang kanyang paratang dahil kung hindi ay maaari itong ma-cite for contempt dahil inuunahan at sinisiraan niya ang komite sa kanyang mga pinagsasabi.