Gadget King, atbp aprub sa SEC magbenta ng share

Inaprubahan ng Securities and Exchange Commission ang initial public offering (IPO) ng Upson International Corp. na nagpapalakad ng Octagon Computer Superstore, Micro Valley at Gadget King kung saan inaasahan nitong makakalap ng P4.34 bilyon sa pagbenta ng 789.47 milyong common shares ng kompanya sa halagang tig P5.50 ang isa.

Sabi ng SEC, inaprubahan ng SEC en banc ang pagbebenta ng common shares ng Upson International sa publiko noong September 1 nang pinayagan na ng SEC en banc na irehistro ang 3.289 bilyong common shares ng kompanya sa kondisyong susunod ito sa mga natitira pang rekisitos. Kasama sa iaalok na shares ang 98.68 milyong shares ng isang shareholder.

May 188 na mga tindahan ang Upson International ng Octagon Computer Superstore, Micro Valley at Gadget King sa buong bansa at may animi tong mga warehouse sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro, at Davao City.

Ang shares ng Upson ay ililista sa main board ng Philippine Stock Exchange kung saan mabibili na ito ng publiko.

Kinuha ng Upson International ang First Metro Investment Corp. ng Metrobank bilang issue manager at bookrunner ng transaksyon at ang RCBC Capital Corp. bilang joint lead manager. (Eileen Mencias)