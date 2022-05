Gabuat, Padilla muling raragasa

NAKATAKDANG manalasa uli sina Thomas Gabuat at Maria Judyann Padilla nitong Sabado sa Mindanao swing ng Palawan Pawnshop-Palawan Expess Pera Padala National Age group Tennis Tournaments sa Liloy, Zamboanga del Norte.

Asinta nina Gabuat at Padilla na maituloy ang mainit na mga pagpalo sa torneo upang muling makasungkit ng ng tigalawang titulo sa top two division ng Group 2 tournament na suportado ng Dunlop kasama ang Unified Tennis Philippines at UTR (Universal Tennis Rating).

Ilan sa makakabangga ni Gabuat sa 18-and-under at 16-U categories sina Mark Barrios at Pete Bandala habang magpapasiklab si AJ Acabo sa girls’ 16- at 18-U classes kung saan nanaig si Padilla noong isang linggo.

Papasiklab rin si Bandala sa 14-U category gayundin sina Kevin Gallinero, Rex Tan at Rastan Baje, at sina Marlyn Mesiona sa girls’ 14-U side ng country’s longest-running junior circuit na handog ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro. (Janiel Abby Toralba)