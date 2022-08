Gabriela nangalampag sa langis alis-buwis

Muling nangalampag ang Gabriela Party-list para sa hinihiling nitong pag-alis ng buwis sa mga produktong petrolyo kasunod ng muling ipinatupad na taas presyo sa gitna ng pagbabalik eskuwela ng mga mag-aaral.

Kasabay ito ng panawagan ni Gabriela Party-list Rep. Arlene Brosas sa Kongreso na iprayoridad ang inihain niyang House Bill 400 na naglalayong alisin na ang excise tax at VAT sa langis.

“The quickest way to bring down local oil prices is to scrap the TRAIN Law excise tax and VAT on oil, yet the Marcos Jr. administration still has not made any mention of it. Kagyat na ginhawa ito sa mga kababaihan at mamamayan na ngayo’y problemado sa gastusin sa balik-eskuwela at mataas na presyo ng bilihin,” ayon kay Brosas.

Naniniwala ang lady solon na anumang umanong mababawas na kita mula sa pag-alis ng excise tax ay mapupunan naman sa pamamagitan ng wealth tax na ipinapataw sa mga bilyonaryong Pilipino. (Eralyn Prado)