Gabo Adeva walang puwang sa showbiz

Laging paalala ng mga beterano na sa showbiz kung gusto mong tumagal sa industriya dapat ay matuto kang gumalang at rumespeto sa mga mas nauna sayo. Pero mistulang kabaliktaran ‘yan sa ugaling ipinapamalas ng baguhang artista at social media influencer na si Gabriel Adeva na mas kilala sa pangalang “Gabo Adeva”.

Nitong nakaraang linggo sumabog sa social media ang eskandalosang video ni Gabo kasama ang vlogger at kaibigan na itago natin sa pangalang “Buknoy Glamurrr” (oops! sandali lang Buknoy hindi muna ikaw ang star today).

Isang fan ni Vice Ganda at Ion Perez ang nakapag-screen record ng live video ng dalawa na kung saan ay nag panggap si Buknoy bilang si Awra Briguela habang pa-kunwaring iniinterview naman siya ni Gabo at sa kanilang live video kung ano-anong masasamang pahayag ang binitawan ng dalawa.

Wala pang ilang oras matapos ang kanilang live siraan este tsikahan ay mabilis na kumalat ito sa social media at agad na nakarating sa kampo ni Vice Ganda na siya namang ikinadismaya nito.

Marami ang nalungkot, nagalit at nanggigil sa dalawa lalo na kay Gabo bilang siya ang mas nakatatanda sa kanilang dalawa na dapat ay siya ang sumasaway at hindi sumusuway. Sigaw nga ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay walang puwang si Gabo sa showbiz bilang hindi siya marunong rumespeto sa mga haligi na ng industriya.

Hindi naman ito pinalampas ng Star Image Artist Management at agad na inaksyunan ang insidente, nag public apology ang nasabing management kasama ang kanilang mga talents.

Pinatawan din ng isang buwang suspensyon ang dalawa at may kaukulang multa na tig P100K , base ito sa kontratang nilagdaan nila.

Balikan lang muna natin ang pag hingi ng tawad ng dalawa sa publiko dahil sa huling parte ng video ay biglang dumating si Petite at hindi na lingid sa ating ka-alaman na ito ay may magandang relasyon kay Meme Vice at isa nga sa mabigat na pahayag ni Petite sa live video.

“Alam mo Gabo ang pagkakakilala ko sayo mabait ka, Anong nangyare?”.

Samantala hindi naman nakasagot si Gabo sa tanong na ito ni Petite, napatingin lamang ito habang namumugto ang mga mata.

At para sayo Gabo a piece of advice lamang mula sa iyong mosang kapitbahay nakikita ko na malaki ang potential mo, magaling ka umarte at kaya mong makipag sabayan sa mga beterano sana lamang ang kakarampot na kinang na iyong tinatamasa sa ngayon ay palakihin mo sa puso mo at hindi sa ulo mo.

Lalo pa’t wala ka pang napapatunayan sa mundo showbiz, ilan nga lamang sa pahayag ng mga beteranong artista umatitude ka kapag mag best actor/actress award ka na.

Kaya naman Gabo ang dasal nalang namin ngayon sanay subukan mo rin tahakin ang tamang landas at lagi mo rin tatandaan na dapat ay ikaw ang nang iimpluwensiya at hindi naiimpluwensiyahan.