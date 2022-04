Gabinete sinibak sa reclamation project

Binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu ng reclamation project sa Maynila na isa sa dahilan kaya sinibak ang hindi tinukoy na miyembro ng kanyang gabinete at nagpasyang suspindehin ang proyekto at ipaubaya na lamang sa desisyon ng susunod na administrasyon.

Sa kanyang pagdalo sa joint meeting ng National Task Force-Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Huwebes ng gabi, naglabas ng sama ng loo bang Pangulo kaugnay s amga sinibak nitong miyembro ng gabinte dahil sa isyu ng korapsiyon.

“I’m just talking about what ails the system. I’m not naming names, but to those who are listening now, did you know about this? But if you ask me, I’ll say who are the Cabinet members that I fired,” sabi ng Pangulo.

Itinuring umano niya na kaibigan ang mga sinibak na opisyal sa paniwalang tutulungan siya sa gobyerno pero nagawa pa ng mga ito na gumawa ng pinaka-ayaw niya sa lahat.

“You know, kaibigan tayo, I invited you in hoping that you could help me. O if you help me, then it’s coupled with corruption, talagang sabi ko you have to go,” dagdag ng Pangulo.

Aniya, isa sa sinibak ang sangkot sa isyu ng reclamation project.

“`Yong discretion sa itong magbigay sa reclamation areas sa Manila, I said it’s either I’ll suspend it for the meantime and just leave it to be handled by the next,” anang Pangulo.

Samantala, nilinaw naman kahapon ng Malacañang na hindi si dating Department of Environment and Natural Resources (DENR) secretary Roy Cimatu ang tinutukoy ng Pangulo na sinibak dahil sa isyu ng korapsiyon.

Matatandaang nagbitiw si Cimatu noong Pebrero dahil umano sa isyung pangkalusugan.

Sinabi ni acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na walang batayan ang tsismis na sangkot si Cimatu sa katiwalian.

Nagbitiw aniya si Cimatu noong nakalipas na buwan dahil sa isyung pangkalusugan. Katunayan aniya, naglabas pa ng opisyal na pahayag ang Office of the Presidential Spokesperson kung saan hiniling nito ang mabuting kalusugan ni Cimatu. (Aileen Taliping/Prince Golez)