Gabe inugatan na sa Gilas Pilipinas

ITINAMPOK ang beteranong miyembro ng Gilas Pilipinas at Rain Or Shine Elasto Painters guard na si Gabe Norwood sa mga tampok na manlalaro na bihirang makapagtala ng kasaysayan matapos itong maging pinakamaraming beses na nakapaglaro para sa bansa sa Asia Cup.

Nakapagtala si Norwood ng paglalaro sa kauuang 40 Asia Cup games, na siyang pinakamarami para sa tinaguriang basketball crazy na bansa simula sa pagtuntong ng millennium.

Kaya naman si Norwood ay kinikilala bilang bagong mukha ng Pilipinas sa basketball sa FIBA Asia Cup.

Kabuuang limang Asia Cup ang sinabakan ni Norwood kung saan nakasama nito sina Jimmy Alapag at Terrence Romeo.

Hindi makakalimutan ni Norwood ang makabilang sa mga binuong koponan kung saan may isa na pinakaitinuturing nito na may pinakamaganda sa kanyang memorya at ekspiriyesa.

“I was a college kid, finished my last game, tried out for the RP Team, and I didn’t even walk in my graduation. I came out and played in Tokushima with, on paper, probably the best national team ever,” sabi ni Norwood sa FIBA website na hinalaw sa GOAT sessions nito na isinagawa ng Spin.ph.

Ang 22-anyos na si Norwood ang pinakabata sa koponan at kagagaling lamang sa Final Four ng NCAA Tournament para sa George Mason University.

Hindi nakalaro ang Pilipinas sa Asia Cup 2005 dahil sa suspension sa federation at binubuo nito ang isang bagong koponan para sa 2007 sa Japan.

Maliban kay Norwood, ang national team ay binubuo din nina Alapag, Danny Seigle, Mark Caguioa, Asi Taulava, Mick Pennisi, Jayjay Helterbrand, Eric Menk at Kelly Williams. (Lito Oredo)