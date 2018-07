Gabby walang planong lumipat sa ABS-CBN

Speaking of Jodi, naikuwento sa akin ni Gabby Concepcion na excited siya sa pelikulang pagsasamahan nila ng isa sa prime actresses ng ABS-CBN.

Sina Gabby at Jodi kasi ang magbibida sa movie version ng ‘Gulong ng Pa­lad’ na malapit nang magsimula ang shooting.

Kung taga-Dos si Jodi, taga-GMA 7 naman si Gabby.

Sabi pa ni Gabby, first time raw nila magsasama ni Jodi sa project, kaya lalo pa raw siyang na-excite sa ‘Gulong ng Palad’.

Oo nga pala, malapit na ring mag-renew ng kanyang exclusive contract sa Kapuso network si Gabby.

Bukod sa pelikula at shows sa Siyete, marami ring offer abroad si Gabby para mag-concert.

Yes, concert at sa katunayan, makakasama siya ni Fe delos Reyes sa Seattle.

May isa rin daw siyang show sa New York ngayong buwan ng August.

Kung matatandaan, noong nasa Amerika si Gabby, bukod sa pagbebenta ng real estates, nilibot niya ang bansang ‘yon at kung saan-saan siya nag-show, huh!

Jackie, Yasmien walang pikunan sa sampalan

As of now, hanggang August pa ang airing­ ng ‘Hindi Ko Kayang­ Iwan Ka’ nina Yasmien Kurdi at Mike Tan, pero sabi ng isang taga-GMA 7 na nakatsikahan ko, nangangamot extension na naman ang nasabing afternoon series dahil maganda pa rin ang feedback ng viewers.

Sa afternoon slot nga ng Kapuso network, ang ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’ ang nangunguna sa rating game.

Napupuri nga pala ng production staff si Yasmien at ang main kontrabidang si Jackie Rice.

Kahit kasi madalas na nagbabangayan sa ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’ ang dalawa at minsan nga ay may physical na awayan pa, never naman daw nagkapikunan ang mga ito.

Kabaligtaran nga sila ng ibang mga aktres na dina­dala sa totoong buhay ang mga eksena nila sa mga show na pinagsasamahan.

Wala nga raw ka-issue-issue sina Yasmien at Jackie.

Very professional daw ang dalawa at kapag magkasama sa set, sobrang bonding pa.

“Kapag makikita mo sila sa set, matutuwa ka sa kanila. Friends talaga sila. Ibang-iba sila sa mga ibang artista na kapag may sampalan sa eksena, nagkakaroon din ng personal na issue sa isa’t isa.

“Nagkaka-bonding din sila kahit hindi sa taping,” sey ng kausap ko.

Malayo nga raw sina Yasmien kina ______ at ____ (pangalan ng dalawang aktres na nagkasama rin sa isang afternoon series) na madalas na magkairitahan dahil sa mga sampalan at sabunutan scenes nila, ‘noh?!

Robin sa Kapamilya gustong tumanda

Dahil click ang ‘Sana Dalawa Ang Puso’ nila nina Jodi Sta. Maria at Richard Yap, nag-renew na naman ng kanyang exclusive contract sa ABS-CBN si Robin Padilla.

Nagpasalamat nga ang management team ng action star sa Kapamilya network dahil na-renew na naman daw ang partnership nila.

Si Robin naman, mukhang masaya na nasa Kapamilya network siya, kaya mukhang doon na siya tatanda, huh!

Direk Joyce masaya sa SONA

Nang makatsikahan ko noong Tuesday afternoon si Binibining Joyce Bernal, kinulit ko siya na magbigay na ng reaction tungkol sa mga nangyari sa SONA ni President Rodrigo Duterte noong Monday, pero sabi niya, may kakausapin lang daw siya at saka magpapa-interview.

Mukhang masaya naman si Bb. Joyce sa feedback sa pagiging director niya ng SONA.(Jun Lalin)