Gabby pinagpalit ng dyowa sa tomboy

Karangalan para kay Gabby Concepcion na mapabilang sa line-up ng anniversary episodes ng Tadhana.

Ang award-winning actor ang isa sa mga bida sa unang kwentong handog ng Tadhana para sa ika-apat na anibersaryo nito na may pamagat na “Sa Ngalan ng Ama.” Kasama niya rito sina Eula Valdes, Thea Tolentino, Ariella Arida, at Bubbles Paraiso.

Sey ni Gabby, “It is with great honor that I took part in an anniversary episode for Tadhana. [I’m] glad to be working with such positive energy on the set.”

Masaya rin daw siyang makatrabaho muli si Eula habang nag-enjoy naman siya sa unang beses niyang maka-eksena na sina Thea, Bubbles, at Ariella.

Ginagampan ni Gabby ang role ni Christian sa two-part episode ng Tadhana. Sa kuwento, mula nang magdesisyon si Diane (Ariella) na hiwalayan ang nobyo niyang si Christian at magpakatotoo sa kanyang sarili, ang girlfriend niyang si Coco (Eula) na ang naging sandigan niya. Pero nagbunga pala ang pagsasama nina Christian at Diane–si Tracy (Thea) na lumaki sa piling nina Coco at Diane. Ngayong Sabado, isa-isang madidiskubre ni Tracy ang mga lihim na itinatago ng mga mahal niya sa buhay. Sino nga ba’ng mag-aakalang ang amang hindi niya nakagisnan buong buhay niya ay nakamasid lang pala sa kanyang mga galaw? Paano niya tatanggapin ang katotohanang maging ang kanyang itinuring na “Daddy”, ang lesbiyanang si Coco, ay nangungulila rin sa pagmamahal? Mapipilitan ba siyang pumili sa dalawang “ama”? O mananaig ang kapatawaran at pag-unawa?

Abangan ang kasagutan ngayong Sabado sa Tadhana, 3:15 p.m. sa GMA Network. (Dondon Sermino)