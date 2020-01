Gabbi ug Khalil unang higayun nga nag-uban sa New Year

Malipayin kaayo ang celebrity couple Gabbi Garcia ug Khalil Ramos nga sa unang higayun nagsaulog sa Bag-ong Tuig nga nagkauban.

Matud ni Gabbi, tulo ka tuig na silang nahka relasyon apan karon lang 2020 nga nag-uban silang misugat sa bag-ong tuig.

“Been together for almost 3 years, but last night was our first new year celebration together!” tweet ni Gabbi kagahapon, Enero 1, 2020.

“here’s to many more years with you!!” matud pa niya.

Nagkauban usab ang couple niadtong Pasko, ug nakita sa Instagram post ni Gabbi nga gitagayan si Khalil sa amahan sa aktres