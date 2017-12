Gabbi at Ruru nakakapang-init ang lambingan sa Palawan

Nasolo ni Ruru Madrid ang ka-loveteam na si Gabbi Garcia nang pumunta sila sa Coron, Palawan.

Nagpainit ang photos nilang nasa tabi ng dagat na hubad sa pang-itaas si Ruru habang naka-swimsuit naman si Gabbi. Then tsumi-cheesy naman ‘yung kuha nilang nagsasalo sa ice cream na nasa cone, huh!

workcation ⛵️ @rurumadrid8 😉 #GarSeeYaLaterMNL A post shared by Gabbi Garcia ♡ (@_gabbigarcia) on Dec 12, 2017 at 1:32am PST

Tamblingan ang Gab-Ru fans sa sweet moments na ‘yon ng kanilang mga idolo. Sapat na raw na ebidensiya ‘yon para iitsa-puwera sa eksena ang natsitsismis na si Khalil Ramos kay Gabbi.

Magkasama sina Gabbi at Ruru sa bagong GMA series na Sherlock Jr. Kung pa-cute ang unang pagsasama nila sa Let The Love Begin, this time, magsasawa ang fans nila sa lambingan moments sa bagong series dahil mas pinatindi raw ito ng Kapuso Network.

Ai Ai hindi na celibate

Lumarga na papuntang Japan kahapon ang bagong kasal na sina Ai Ai delas Alas at Gerald Sibayan. Paiinitin nila ang kanilang mga katawan dahil super-lamig doon ngayon.

Regalo ng isang ninong ang biyahe ng mag-asawa. Pormalidad na lang ‘yung honeymoon na gagawin dahil nga ilang taon na silang magkasama.

Goodbye na rin ang Comedy Queen sa celibacy days at hindi na niya kailangang mangum­pisal tuwing magniniig sila ng asawa. Dito rin sa bansa magpa-Pasko ang dalawa dahil darating sa bansa ang isa sa anak niyang si Nikki.

Pagbalik ni Ai Ai, ra­ratsada siya sa bagong series sa GMA at sa Holy­ Week na ang Part 2 ng pulot-gata nila ni Ge­rald, huh!

Luis mahusay sa negosyo

Nagpapraktis na si Luis Manzano bilang chef in pre­paration sa food business na nakatakda niyang itayo next year kasama ang ilang kaibigan.





Namataan kasi ang TV-host actor na nagsilbing celerity chef sa GalaStars Culinary na pag-aari ng anak ni Sylvia Reynoso Gala si Chef Erns Gala.

Ang GalaStars ay isang sikat na cooking school na tumutulong sa ating kababayan na nagnanais magtrabaho sa abroad o ‘di kaya ay ang magtayo ng negosyo rito gaya ng catering.

Inalok din kasi ang host-actor na mag-invest sa food business kasama si Chef Erns. Nasa planning stage na ito ngayon and hopefully, maisakatuparan next year.

Pagdating kasi sa negosyo, hands on si Luis gaya ng pagiging taxi ope­rator niya.

Sa post niya sa social media account, nandoon ang phone numbers ng taxi na kailangang tawagan at kapag may reklamo ay ‘wag mag-atubiling magsumbong sa kanya.

Eh, may chikang next year na rin ang kasal nila ni Jessy Mendiola kaya ‘pag nag-asawa na, secured na secured na ang future ng magiging anak nila, huh!