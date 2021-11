Gabbi pinapak ng halik ni Khalil

Ang tindi rin magpakilig nina Gabbi Garcia at Khalil Ramos, ha!

Team ‘Walang Kiyeme’ rin kasi sila, na ang pagmamahal nila sa isa’t isa ay pinapa-feel talaga nila, na hindi tulad ng iba na super tago pa, pero alam mo namang magdyowa na.

Sina Khalil at Gabbi, nagpu-post ng mga photo nila na magkayakap sila, at may iba pa nga nagki-kiss sila.

Tulad sa latest Instagram post ni Gabbi na tinuka-tuka talaga siya sa mukha ni Khalil, ha!

Kaya naman ang mga fan nila, super tutok talaga sab ago nilang serye, ang ‘Love On Air’ na nagsimula nan gang mapanood ngayong Lunes ng 3:25PM.

“Excited for you guys to witness the love story of Wanda & Joseph!” sabi ni Gabbi sa kanyang IG.

“Kilig to the bones!” “Wow ang sweet!” “Kala ko engage na kayo!” “Super kilig, bagay kayo, buti na lang kayo ang magdyowa.”

Well… (Dondon Sermino)