Gabbi, Khalil hiyang-hiya sa halikan

Dinaga ang dibdib ni Gabbi Garcia bago humarap sa press kaugnay ng movie nila ng boyfriend na si Khalil Ramos, ang “LSS (Last Song Syndrome)” mula sa Globe Studios.

Pinayapa naman si Gabbi ng boyfriend na magiging maayos ang lahat na pinost niya sa kanyang Instagram.

Sa pakikipagtrabaho sa isa’t isa, hindi na sila dumaan sa stage na nagtatantiyahan silang dalawa.

“We’re far from that stage na and we really focused on building our character. Ang nagustuhan ko sa kanya she really asked for my help, ng isang co-actor na tulungan ko siya if she really needs my help. Talagang nagbigayan kami whenever one needed the other,” sey ni Khalil.

“I know how he’s good as an actor. I’ve seen his films and I know how he’s good as an actor. But I’ve never seen him his process kung paano siya nakakarating sa character niya.

“And I love how generous he is. Hindi siya madamot na aktor,” sabi naman ni Gabbi.

Siniguro naman ni Khalil na 100 percent na kikiligin sa kanilang dalawa ang manood.

“Kasi kinilig kami while doing! Ha! Ha! Ha!” ani pa ni Khalil.

Nagustuhan ng Kapamilya actor ang pagiging independent woman ng girlfriend.

“When I actually met her, she didn’t seem like her age. In some ways she’s even more mature than I was. But what really stood out was her strength as a person, her well-roundedness and her relationship with her family. That’s what made me fall for her,” rason ni Khalil.

“For me naman I love how Khalil allows me to grow by myself. ‘Di ba, in most relationship, they say you gonna lose your identity, sa amin baliktad. Mas natutukan ko pa ang sarili ko kung ano ang gustong gawin with the help of Khalil.

“So he doesn’t hinder me to reach my dreams!” dahilan ni Gabbi.

May kissing scene ba sila?

“Abangan ninyo na lang po,” sagot nila na parang hiyang-hiya, pero ayon kay Direk Jade ay meron daw.