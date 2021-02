Gabbi Garcia nilait, flat boobs, puro kamot

Dapat sigurong ireklamo ni Hipon Girl (co-host ni Willie Revillame sa Wowowin) ang Instagram account na gamit-gamit ang pangalan (herlenehipon) at mukha niya.

Eh kasi naman, nagagamit siya sa panlalait ng mga arista, ha!

Tulad na lang ng latest post ni Gabbi Garcia na naka-bikini siya sa dagat. Buong ningning na nagkomento si @herlenehipon na, “@gabbi the stretch marks are obvi, pls get help fr Belo. And parang nag-crave po ako ng Flat tops.”

Oh, di ba? Lait kung lait siya sa katawan ni Gabbi, na pati mga kamot at flat na dibdib ay sinita, pinaglaruan niya. At siyempre, hindi pumayag ang mga fan ni Gabbi sa kabastusan ng poser.

reamariarea; @herlenehipon kelan kaya maubos poser? Dumagdag ka pa!”

dooolsehbabes, “@herlenehipon ugh bodyshamer spotted.”

santosjhem19, “@herlenehipon wow! Laging nega comment mo. Sinisira mo image ni Herlene.”

Well… (Dondon Sermino)