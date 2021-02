GAB, MPD umaksiyon kontra iligal na bookies

Nagsanib pwersa ang Games and Amusements Board (GAB) Anti-Gambling Division at Manila Police Department (MPD) upang sugpuin ang illegal bookies sa Tondo, Manila at maaresto kamakailan ang dalawang operator.

Umaksyon ang GAB-AIGD, sa pangunguna ni SGI-2 Glenn Pe at operatiba ng Manila Police District (MPD) Special Operation Unit, sa pamumuno ni PCPT Jervies Soriano, Deputy Chief, sa patnubay ni PMAJ Cicero Pura, upang pigilan ang mga nagsasagawa ng illegal bookies sa panulukan ng Pavia at Franco street sa Barangay 62 Zone 6 lalo pa’t ngayong may ipinapatupad na ‘health and safety’ protocol.

Nahuli at nahaharap sa kasong Presidential Decree 1602 o Anti-Gambling (Illegal Horse Racing Bookies) sina 36-year-old Jaymee Cortaga at 37-year-old Benjie Morales habang kinumpiska namang ang kanilang kagamitan sa operasyon.

“Patuloy po kaming nakakatanggap ng sumbong mula sa mga concerned citizen at amin naman pong tinitignan at kung makumpirma po agad kaming humihine ng ayusa sa ating kapulisan,” pahayag mula kay Pe.

Nagbigay paalala naman si Pe sa mga mamamayan, higit ang mga panatiko ng horse racing na “Yung buwis po na nakokolekta sa mga legal na programa ng horse racing at iba pang sanctioned program ng GAB ay nagagamit po sa pangangailangan ng ating mamamayan,”. (JAToralba)