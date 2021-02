Full Stream nambulaga

Binigo ng dehadong Full Stream ang mga tagahanga ni Super Sonic nang sorpresang manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System noong Sabado ng hapon sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Nirendahan ni class A rider MM Gonzales, puwesto sa bandang likuran si Full Stream habang nagbabakbakan sa unahan sina Forest Cover at Four Strong Wind. Nasa tersero puwesto naman noon si former Presidential Gold Cup champion Super Sonic na nagparemate papasok ng far turn.

Umaksyon agad si Gonzales at pinalo ang winning horse, pagsapit ng huling kurbada’y kumapit na sina Full Stream at Super Sonic kay Four Strong Wind na tangan na ang bandera.

Bigayan ang tatloong kabayo, pero sa huling 100 metro ‘y sumagitsit si Full Stream at tinawid ang meta ng may isang kabayo ang agwat sa sumegundong Super Sonic.

Nirehistro ni Full Steam ang tiyempong 1:27.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner ang P10,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)