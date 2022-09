Full disclosure ng mga gov’t employees na may mga kaanak na terorista, suportado ko para sa seguridad ng bansa

“I am fully supportive of it because alam naman natin na naging issue ‘yan ngayon, ‘yung security. Ang purpose naman niya doon na kailangang i-declare natin ‘yung ating mga relatives na nasa terrorist organizations. Hindi para gipitin ‘yung tao na nagde-declare kundi for the security organizations to classify that these persons ay merong kapatid or anak na nasa terrorist organization para alam nila how i-treat ito lalong-lalo na sa atin sa gobyerno.”

‘Yan mismo ang quote ko sa aking manifestation noong nakaraang August 30 para sa aking napakalinaw na pagsuporta kay Senator Francis Tolentino sa panukala niya na dapat ideklara ng sinumang gustong pumasok sa gobyerno o kawani ng gobyerno ang impormasyon kung mayroon silang kaanak, hanggang 4th degree of consanguinity, na miyembro ng teroristang grupo, halimbawa ay ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Alam naman ng lahat na ako ay dating pulis at tubong Mindanao na talaga namang naperwisyo ng mga terorista, kaya more or less, alam na kung ano ang pinaghuhugutan ko.

Para sa akin, mahalaga for security reasons na malaman ng taumbayan kung ‘yung empleyado ng gobyerno na humaharap sa kanila ay may kapatid, ama, anak, pinsan, o lolo na NPA o terorista.

Sa panig naman ng gobyerno, mas lalong importante na alam ng mga nasa gobyerno kung sino sa kasamahan nila ang may kamag-anak na miyembro ng communist-terrorist groups.

Lalong-lalo na kapag yung opisyal ng gobyerno ay mataas ang posisyon na hawak, halimbawa Cabinet position, kasi sila ay may highest level of security clearance sa mga top secrets ng gobyerno tulad ng mga related sa national security natin.

Ang problema kasi kapag naka-access sila ng top secret information, kahit na ayaw nilang i-share ang information sa mga terorista, unknowingly or unintentionally, puwedeng maipasa nila sa mga kalaban itong mga napaka critical at crucial na detalye.

Pwede naman sanang maiwasan ito kung alam ng security community na konektado ang government official o employee na ito sa CTG member, dahil maaaring i-limit ang access nya sa sensitive information. Hindi naman ito para pag-initan o i-discriminate ang mga nasabing opisyal o empleyado, kundi para maproteksyunan ang pamanbsang seguridad.

Total nire-require din lang naman natin ‘yung government employee na i-disclose niya ‘yung kanyang relative ng up to the 4th degree of consanguinity, mas maganda na ipa-disclose rin sa kanya kung sino ‘yung mga relative niya o kapatid na nasa kabila na kalaban natin.

Kailangan, mag-ingat tayo kasi tingnan n’yo ang nangyari, klaro naman na with the advent of the 1987 Constitution, nagkaroon ng maraming access ang mga kalaban na ito hindi lang sa Kongreso kundi pati sa executive branch of government.

Marami silang napasok. Nakapasok at nakakapag-participate sa mga programa ng gobyerno. Habang sila ay nagpapanggap na nagsisilbi para sa bayan, ginagamit nila ang oportunidad na ito para isulong ang kanilang mga baluktot na ideolohiya. Hanggang nag-retire na ako sa serbisyo, andiyan pa rin ‘yung problema.

Mabuti na lang at nagkaroon tayo NTF-ELCAC during the time of President Duterte at ito talaga’y malaking dagok sa kanila. Napahina ng programa ng NTF-ELCAC na ginamitan ng Whole-of-Nation approach ang kanilang impluwensya sa ating countryside. Kaya nga ilan sa priority bills ko ngayong 19th Congress ay ang institutionalization ng NTF-ELCAC at ang pag amyenda sa Partylist System Act, para tuluyan nating mawakasan itong salot na CPP-NPA-NDF at ang insurhensya sa bansa.

Kaya muli kong sasabihin na 100% suportado ko ang panukala ng aking partner na si Sen. Tol. Lilinawin ko lang na sana ay relax lang tayo, hindi personalan ‘yan, for security reason lang.

Itaga mo sa bato!