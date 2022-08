Fuentes petmalu kontra Caloocan

MULING sumandal ang San Juan Go for Gold kay Judel Fuentes upang biguin ang Caloocan Victory Liner 73-68 sa kanilang naging paghaharap sa OKBet Maharlika Pilipinas basketball League (MPBL) 4th Season na inihahandog ng Xtreme na ginanap sa Strike Coliseum sa Bacoor City, Martes ng gabi.

Nagbanta pa ang Caloocan sa kanilang 63-66 paghabol, ngunit pinigilan ni Fuentes ang nasabing pagtatangka ng una, matapos nitong ilagay ang kanyang tres at apat na sunod na free throws upang muling ilagay ang San Juan sa 73-63 kalamangan sa huling 19 segundo ng laban.

Tumapos si Fuentes ng 17 puntos at 7 rebounds, na nakatuwang sina Dexter Maiquez na may 16 puntos at 10 rebounds, maging si Egie Mojica na may 8 puntos at 11 rebounds. (Annie Abad)