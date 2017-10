Frozen meat sa Balintawak Market, inuuod

Malaki ang posibilidad na ikamatay ng sinumang makakakain ang ibinebentang frozen meat sa Balintawak Market sa Quezon City.

Babala ito ng National Meat Inspection Service (NMIS) matapos na mag-inspeksyon at kumpiskahin ang umaabot sa 150 kilos ng frozen meat na nagkakahalaga ng P20,000 sa nasabing public market.

Ayon sa NMIS, nakitaan ang mga nakumpiskang karne ng parasites o linta na maaaring ikamatay ng makakakain nito. Nadiskubre rin ang mga atay ng baboy na inuuod na pero ibinebenta pa rin.

“‘Yung worm hindi namamatay ‘yung eggs. Pwedeng mahawa sa’yo. ‘Pag ito’y nagtagal sa hayop, kayang patayin ang hayop,” sabi ni Dr. Rolando Marquez ng NMIS-National Capital Region.

Dahil dito, inabisuhan ng mga opisyal ng NMIS ang mga vendor na nagtitinda pa ng mga nabubulok at inuuod na atay at karne ng mga baboy, baka at manok na sa susunod na mahuli sila ay kakasuhan na at hindi na makakapagtinda sa Balintawak Market.

“Vendors who continue to sell mishandled meat will be fined P50,000-P100,000 for the first offense, P200,000 for the second offense, and P300,000-P500,000 for the third offense.

Their NMIS license may also be canceled at the third offense,” ayon kay Marquez.

Kasabay nito, isa namang meat vendor ang sinermunan din ng nag-inspeksiyong mga taga-NMIS dahil nakitang nagtatadtad ng paninda sa ibabaw ng karton na mahigpit na ipinagbaba­wal dahil nakakaapekto umano ito sa kalidad ng mga karne.

“‘Yung ma-accumulate na contaminants nito na pwedeng magkaroon ng formation ng dirt, magiging harboring siya ng bacteria, microorganism. Pwede makaapekto ‘yan sa kalusugan,” paliwanag ni Marquez.

Aniya, ang frozen meat ay kailangan na nakalagay sa loob ng chil­lers upang maiwasan ang kontaminasyon at infestation ng bacteria, at dapat below freezing point ang temperature.





Samantala, hindi itatapon o susunugin ang mga nakumpiskang karne dahil iluluto umano ito sa pasilidad ng NMIS para ga­wing animal feeds.