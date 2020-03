Frontrow scandal pinasingaw!

INIREKLAMO ang networking company na Frontrow ng dating mi­yembro ng kanilang millionaire’s club na si Dave Villanueva na kumita ng higit P6 milyon.

Sa ‘Wanted sa Radio’ ni Raffy Tulfo, dumulog si Villanueva matapos umanong ipagkait sa kanya ang pinaghirapang kita nang magkaroon ng atraso sa isang babaeng miyembro na kanyang nasaktan na nakuhanan sa CCTV.

Ani Dave, pinagsisihan na niya ang ginawa at nakipag-areglo na sa barangay at sa harap ng abogado ng Frontrow matapos bayaran ang lahat ng hospital bill at iba pang pinansyal na pangangailangan ng babae.

Sinubukan umano niyang umalis sa Front­row ngunit ayaw umano siyang pigilan ng mga may-ari na sina RS Francisco at Sam Verzosa.

Ngunit ang pinakapunto ng reklamo ni Villanueva ay forfeited na umano ang kanyang kita sa Frontrow.

Ang dahilan, may isa siyang member na pumunta sa Boracay at nag-post sa Facebook ng paraan para makatipid sa pamamagitan ng libreng breakfast.

Hindi umano ito nagustuhan ng Front­row dahil nakasama sa imahe ng kanilang networking company kaya tinawagan si Villanueva ni Francisco para pagsabihan pero binigyan siya ng second chance.

Hindi nito alam ay sa kanya ibubunton ang parusa at ayon kay Villanueva ay aabot sa P100,000 noong Oktub­re, at P172,000 noong Disyembre na kanyang dapat kikitain sa Front­row ay hindi ibinigay at maging ang mga hinuhulugan niyang kot­se ay kinuha ng Front­row.

Ibinuking din ni Villanueva ang modus sa Frontrow kung saan ay ipapangalan sa kompan­ya ang mga sasakyan na kukuhanin ng mi­yembro, at kapag umalis ay babawiin at sa ibang member naman papahulugan.

Sinabi ni Villanueva na pitong buwan pa lang ay nagkaroon na siya ng Montero, sunod ay Ford Mustang kung saan nag-down siya ng P500,000.

Modelo ‘di pumuti sa produkto

Inamin din ni Villanueva na hindi ang produkto ng Frontrow ang naging dahilan ng kanyang pagputi at pagpogi.

Binunyag ni Villa­nueva na walang katotohanan ang kanyang mga binahaging istorya na Luxxe White ang kanyang ginagamit na produkto para pumuti.

Saad pa nito, isang beses lang siya sumubok na gamitin ang nasabing produkto ngunit hindi itinuloy dahil hindi ito effective sa kanya.

Hindi pa siya miyembro ng Frontrow ay nagpapaputi na siya, kaya nang mag-viral umano ang kanyang itsura ay tinawagan siya ni Francisco, owner ng Frontrow Enterprise Philippines, Inc, para maging isang endorser.

“Isang beses lang po ako nakapag-try ng product nila. Tapos minessage po ako ng may-ari ng Frontrow. ‘Yon po ang totoo,” ayon kay Villanueva.

Biro pa nito, pana­nalig daw ang nagpaputi sa kanya at hindi Frontrow product.

Sa kanilang kasunduan, tinuruan umano siya ng mga sasabihin, isa na rito ang pag-amin niya na gumagamit siya ng Luxxe White kahit hindi totoong ‘yon ang nagpaputi sa kanya.

Pinatayuan din siya ng billboard para sa kanyang transformation, ngunit ayon kay Villanueva ay wala siyang natanggap na kahit piso mula rito, at ta­nging one-year supply ng Frontrow product lang ang kanyang natanggap.

Ginamit din umano siya sa ilang show, partikular ay ang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ sa GMA-7, ngunit kahit dito ay hindi siya nabayaran.

“Mga kojic soap, collagen, galing pong Japan. Tsaka gluta po ng ibang company,” saad ni Villanueva sa kanyang mga ginagamit na pampaputi.

Kung titingnan ang website ng Frontrow ay si Villanueva pa rin ang ginagamit para ma-promote ang Luxxe White.

Frontrow dumipensa sa paratang

Samantala, naglabas na ng pahayag ang Frontrow ukol sa mga bintang ni Villanueva.

Ayon sa official statement ng Frontrow, patas umano sila sa lahat ng kanilang mga ‘business partner’, mapabago mang miyembro o parte ng kanilang millionaire’s club.

“If at times it may feel that we are SEVERELY STRICT, this is purely because we are building and fostering appropriate business culture, and safeguar­ding the name and reputation of FRONTROW as the Most Trusted MLM [Multi-level marketing] and #1 MLM in Asia,” saad sa pahayag.

“With our ongoing issue concerning an ERRING former FRONT­ROW DISTRIBUTOR, we are advised by our legal team to restrain from reacting further on social media and from releasing any more statements, especially on television,” paha­yag pa ng networking company. (Ray Mark ­Patriarca)