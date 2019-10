Fried eggs are the best!

Dear Dr Holmes:

My son broke up with his live in gf of 10 years. Our ­family love her so it felt like a divorce.

She monitored my health ­during critical times of my illness,and we send each ­other FB messages, like each ­other’s posts.

My daughter says she ­herself wouldn’t like me to ­continue ­being friendly with her ­ex-boyfriend and I should ­consider my son’s feelings.

If they were married and they had a separation, I ­would still be friends with her so what’s different? My son dates etc but doesn’t talk about his relationship. Help!

Dee

Dear Dee:

Maraming Salamat sa iyong sulat na una nating ­inilathala ng buo noong Setyembre 23. Sa huling kolum ko noong ­nakaraang Miyerkoles, Oktubre 4, sinabi ko na sinabi ni Fr. Bulatao ang tatlong klase nang ­pagluluto ng itlog. ­Nilarawan ko kung anong klaseng pamilya ang hardboiled egg at ­pamilyang ­parang scramble egg. Ang pinakamalusog na ­pamilya talaga ay pamilyang parang mga fried egg!

Bakit? Dahil kahit na alam ng mga scrambled egg na ­family members na mayroon silang sariling mga ­pangangailangan. Alam rin nila na mayroong ibang ­pangangailangan ang ibang kapamilya nila kaya kung kaya nilang tulungan ay ­tutulungan nila ang kanilang ­kapamilya. Kaya ang friedegg ay may ­klarong ­boundaries (kagaya ng hard boiled egg) pero hindi kasing tigas, kaya may give at take.

Sa aking opinyon, ang iyong anak na lalaki ay ayos ­naman sa pagiging magkaibigan niyo ng dati ­niyang ­girlfriend at maganda ang resultang ito para sa inyong tatlo. Ang iyong anak na babae ay siyang ­maihahalintulad sa isang ­scrambled egg na gusto ­niyang maging ­problema mo ang problema kuno ng kanyang kuya pero ­palagay ko ay problema niya talaga iyon. Hanggang may ­boyfriend siya at kailangan ka niya ­hindi mo siya kailangang ­pansinin tungkol sa relasyon mo sa lalaki mong anak. Ingat—MG Holmes