Free Wi-Fi sa mga liblib na lugar pinalatag ni BBM

Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr sa Department of Information and Communication Technology (DICT) na gawing prayoridad ang pagbibigay ng libreng Wi-Fi o internet connection.

Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, nais unahin ni Pangulong Marcos na mabibigyan ng internet connection ay ang mga nasa isla sa mga liblib na mga lugar.

“Sa meeting namin kahapon, napaka¬klaro po ang kanyang inuutos na maiparating natin sa ating mga kababayan ang ‘better connectivity to the internet’ pero ang priority po nila ay iyong mga liblib na lugar dahil ito po ay kawawa, hindi sila nakaka-access at naiiwan na po sila ng panahon. Naa-isolate from the international community,” ani Uy.

Ayon naman kay Uy, hamon sa kanila kung paano hahatiran ng internet connection ang mga nasa isla at liblib na lugar dahil bihira umano ang mga telecommunications company na naglalagay ng internet connections sa mga naturang lugar dahil sa malaking gastos pero kakaunti lamang ang mga tao na maseserbisyuhan nito.

Samantala, plano rin ng DICT na magtayo ng sariling broadband na nakalaan lamang para sa mga tanggapan ng gobyerno. (Betchia Julian)