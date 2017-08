Free tuition sa kolehiyo, itutuloy kahit i-veto ng Pangulo

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tiniyak ng isang senador na hahanap ng paraan ang Senado upang mapondohan ang kailangang P25 bilyon para sa libreng tuition fee sa mga state universities and colleges (SUCs) kahit pa i-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act.

“Nag-commit na si Sen. Loren Legarda, ang chairperson ng Committee on Finance, na hahanapan ito ng pondo para sa 2018 budget para sa batas na ito. Hindi natin poproblemahin ito para sa 2018 budget dahil hahanapan natin ang pondo,” paglalahad ni Sen. Paolo Benigno “Bam” Aquino IV, pangunahing may akda sa panukala.

Kumpiyansa si Sen. Aquino na mahahanapan nila ng pondo ang libreng tuition sa SUCs dahil P25 bilyon lamang ang kailangang pondo dito at hindi P100 bilyon gaya nang sinasabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno sa budget hearing sa Kamara kamakailan.

“Iyong numero na binibigay ng Department of Budget and Management (DBM), masyado pong malaki iyon,” ani Aquino.

“Sa amin sa Senado, ang computation namin na kailangan sa batas na ito ay P25 billion,” paglilinaw ng senador.

Sa harap ng ispekulasyon na ibabasura ni Pangulong Duterte ang panukala dahil sa naging rekomendasyon ng economic managers na i-veto ito, nagpahayag kumpiyansa si Aquino na pipirmahan pa rin ito ng Pangulo.

“Naniniwala ako na pipirmahan ni Pangulong Duterte ang panukalang ito. Kung priority mo ang edukasyon, popondohan mo ito,” diin ng senador.

Awtomatikong magiging batas ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act sa Agosto 5, 2017 kapag hindi na-veto ng Pangulo.

Kapag naisabatas ito, mapapakinabangan ng mga estudyante ang libreng matrikula sa SUCs, local universities and colleges (LUCs) at vocational schools sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) simula sa ikalawang semester ng school year 2017-18.

Maliban sa tuition, sagot rin ng pamahalaan ang miscellaneous at iba pang bayarin ng mga estudyante.