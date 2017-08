Free tuition sa college, pasinaya sa bagong social revolution — Salceda

Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931) na nilagdaan na ni Pangulong Duterte ay magsisilbing pasinaya sa bagong ‘social revolution’ o daluyong ng mga pagbabago tungo sa totohanang patas na lipunan, ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda, ang may-akda ng batas sa Kamara.

“Sadyang napakahalagang panlipunang batas ito, kasunod ng ‘Tax Reform for Acceleration and Inclusion’ (TRAIN), dagdag ni Salceda na siya ring pangunahing nagbalangkas at may akda ng TRAIN.

Kasama sa mahahalagang bahagi ng RA 10931 ang:

1) Libreng pag-aaral sa mga State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs) ng mga LGU na pasado na sa pagsusuri ng CHED;

2) Libreng pag-aaral sa mga Technical-Vocational Education sa Post-Secondary Technical-Vocational Institutions na nasa ilalim ng TESDA;

3) Tertiary Education Subsidy (TES) para sa mga estudyante; at

4) P1.3 bilyong Student Loan Program (SLP) na magpapautang sa pinakamahihirap na mga estudyang nasa kolehiyo para sa iba pa nilang mga gastusin.