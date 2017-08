Free education, para sa mga batang mahirap na may utak

Ipinaliwanag ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na nagdesisyon siyang pirmahan ang batas na naglalayong ilibre ang matrikula sa mga state universities and colleges (SUCs) upang makapag-aral ang mga anak ng bawat Filipino.

“Kasi `yung iba they can pursue studies. They can go to UP kaya sigurado naman talaga na mas mataas ang standards. They can go to sa Ateneo, La Salle, UST. ‘Yung kasi ‘yung atin lang mga technical, technical, ang bata naman kung may utak, bigyan natin ng panahon,” ayon kay Duterte.

Maging ang mga pulis at sundalo aniya ay malaki ang pakinabang sa Universal Access to Quality Tertiary Education dahil malilibre na ang kanilang mga anak sa pag-aaral.

Bukod pa aniya ito sa nakalaang P50 bilyong trust fund para sa mga pulis at sundalo na maaaring pandagdag sa gastos sakaling gusto ng kanilang mga anak na kumuha ng medisina o abogasya.

“So with the scholarship that is already free, after that, she can pursue – kung gusto niyang mag-medicine, kaya niya kasi ang gagastusin lang ng trust fund is half. ‘Yung first niya four years libre ‘yan. Libre na lahat eh,” ayon kay Pangulong Duterte.

EXODUS SA PRIVATE SCHOOLS PINAWI

Pinawi ni Sen. Sherwin Gatchalian ang pa­ngambang magkaroon ng exodus ng mga estudyante mula mga pribadong eskwelahan matapos isabatas ang free tution sa SUCs.

Sinabi ng senador na sa kanyang pag-aaral, lumitaw na sa kabila ng halos taun-taong tumataas ang matrikula sa mga pribadong paaralan, patuloy rin namang tumataas ang bilang ng mga nag-e-enroll sa mga ito.

“Ang pamantayan ng mga estudyanteng nag-aaral sa private university ay hindi dahil sa tuition kundi dahil sa antas o `yung quality ng private universities. Kaya tingin namin hindi magkaroon nu’ng kinatatakutan na exodus to public school dahil `yung nag-aaral sa private school ay pinili nila mag-aral sa private dahil sa quality o antas na kanilang tinitingnan,” sabi ni Gatchalian.