Franky Johnson binuhat ang AMA

Nagsimula na ang kampanya ng AMA Online school-based team sa kasisimula pa lang na PBA D-League 2019 na may 20 koponan. Pinakamaraming kalahok sa kasaysayan ng torneong programa ng Philippine Basketball Association (PBA).

Nakatagisan ng lakas ng AMA Online ang isa sa pinakabagong koponan, ang McDavid, na kinabibilangan ng mga beteranong nakapaglaro na sa PBA na sina Jeric Canada, Jason Melano, Janus Lozada at James Martinez na naglaro din sa AMA Online nu’ng mga nakaraang taon.

Si Franky Johnson ay tumikada ng 24 points at dumukot ng pitong rebounds na tinanghal din bilang pinakamagaling na manlalaro. Nag-ambag naman si Troy Rike ng 15 points at walong rebounds. Si Joshua Munzon ay nakagawa ng 12 puntos at 10 rebounds habang si Luke Parcero ay may walong puntos.

Naipanalo ng AMA Online ang laro, 80-65.

***

Binabati ko rin po ang aming koponan sa hayskul edad 17-pababa (AMA HS Born 2002) dahil sa pagkakapasok nila sa semis nang walang talo sa torneo ng Sulit Breakdown Basketbol.

Ganu’n din po ang aming koponan sa kolehiyo (AMA U Born 1994 College Basketball Team) na pumasok rin sa semis ng nasabing liga.

Nagpapasalamat din kami sa aming AMA Chairman Amb. Amable R. ­Aguiluz V at President Dr. Amable C. Aguiluz IX sa walang sawang pagsuporta sa aking sports program ng AMA.

Magsisimula na ang Fortuna Cup itong summer sa Parañaque City. Ito ay ang unang torneo na binuo ni Gus Fortuna na asssistant coach ng AMA Online PBA D-LEAGUE at ang ama ng sumisikat na NCAA JRU jrs na si Gab Fortuna na ang adhikain ay makatulong sa mga kabataan para makaiwas sa mga masasamang bisyo.

***

Binabati ko nga pala ang aking pamangkin sa Amerika na si Jannela Herrera sa kanyang laro ng inter school basketball at nagtala ng 18 points at sa aking kuya Peter Herrera na nag-alaga sa’kin nu’ng nag-aaral ako ng coaching sa Santa Barbara, USA.

Binabati ko rin ang Xavier School sa magandang ipinapakita nila sa kanilang mga torneo lalo na sa magkapatid na Ian at Irus Chua na pawang masisipag mag-ensayo at ang COACH D Basketball camp na pawang tumutulong sa mga kabataan sa pangunguna ni Coach Domeng Unson.