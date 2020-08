Frankie sagana sa kuda

Sa sobrang tapang magsalita at sa ng lakas ng loob magkuda nitong anak nina idol megastar Sharon Cuneta at Sen. Kiko Pangilinan na si Frankie, hindi kami magtataka o magugulat if soon, hasain at hubugin ito ng political family niya.

Mapagpatol at buo rin ang loob ng bagets na lumaban o makipagsabayan sa mga basher, troll niya, at kahit kinukuyog na ito, fight, fight, fight lang ang drama ng lokah.

Kung kaya niya itong i-sustain at ikeri niya ang mas matitindi pang kagayang laban, well, we will wait and see.

Wish lang namin na habang pinaghahandaan niya yun ay mas dagdagan niya ang pagbasa-basa, pag-research ng wasto at pag-aanalisa sa mga kasaysayan para naman magmukhang genuine at naka-base sa facts na tinanggap ng mundo ang mga kuda niya!

***

Salamat Kapamilya Gretchen

Kahit inasahan na naming hindi na nga makakabalik sa ere ang aming DZMM program na Chismax, ramdam na ramdam namin ang sakit noong ito ay “finally” ibalita sa amin ng aming boss sa network.

We were supposed to celebrate our 12th year this December, pero since our last episode last March 15, I guess yun na yun. Ni hindi man lang kami nakapagpaalam sa aming mga listener/televiewer and sponsor and friend.

Whewww, sa halos 17 years ko sa ABS-CBN Kapamilya network hopping from one department to another, doing relatively all sort of works (editing, writing, talent managing, hosting, acting, marketing up to having radio programs), marami-rami rin akong dapat na ipagpasalamat, kasama na ang pagkakaroon ng mga kinaiinisang tao na humamon sa mga kakayahan ko hahaha!

Anyway, this is merely saying thanks sa lahat ng aming nakasama, nakatrabaho at naging totoong Kapamilya.

Sa partner kong si Gretchen Fullido, at sa iba pang mga naging co-host ko, sa mga artistang naging bisita at kaagapay, mga bosing, EPs, PAs, teleradyo boys, sponsors and friends, salamat po dahil for sure, magkikita-kita at magkakasama-sama tayo uli. Sa ibang pagkakataon, sa ibang network o bagong paligid man iyan!