Frankie pumalag: Vice Ganda dinedma si Kiko

Mukhang katulad din ng ibang mga netizen, kung pagbabasehan ang tweet ni Frankie Pangilinan na physically absent man sa lahat ng campaign sortie ng ama, pero nakatutok naman palagi via online, mukhang si Frankie ay pareho rin yata ang naramdaman sa naging pagtaas ng kamay ng Unkabogable Phenomenal Star na si Vice Ganda kay VP Leni Robredo.

Napansin daw kasi ng mga netizens na for President lang ang inendorso ni Vice, pero hindi ang Vice President, ang ama ni Frankie na si Senator Kiko Pangilinan.

Kaya ang tanong na karamihang nababasa namin, “Bakit si VP lang ang itinaas ang kamay ni Vice?” “Hindi ba okay sina Vice at Sharon Cuneta? “Magka-away ba si Meme at ate Shawie?”

Ang tweet kasi ni Frankie, ang hashtag na “Isama si Kiko.”

Pokie sinopla kandidatong senador

Hindi pinalampas ng Kapuso star na si Pokwang ang hindi magandang salita na namutawi sa bibig ng isang tumatakbong senator.

Naglitanya kasi si Larry Gadon during BBM-Sara rally sa Bustillos, Manila, kasabay ng grand rally naman ng mga Kakampink sa Macapagal Boulevard.

Wala si Pokwang sa Kakampink rally noong Sabado, pero updated siya sa lahat ng ganap at nakatutok sa live streaming. Kaya alam niya ang mga celebrity na dumating, kabilang na sina Gary Valenciano, Ogie Alcasid-Regine Velasquez, Maricel Soriano, Vice Ganda.

Eh, humirit ang suspended lawyer during BBM-Sara rally na, “Hindi kayo bobo kasi yung bobo, nasa Roxas Boulevard.”

In bad taste sa karamihang netizens ang naging litanya na ito ng nangangarap na maiboto at maging senador. Bukod pa sa ang dami rin nagkorek sa kanya at sinabing baka raw sarili ang tinutukoy dahil mali ang lugar na binanggit.

Sa tweet ni Pokwang, kinorek nga niya ito na, “Dear Mr. Larry Gadon wala po sa Roxas Boulevard ang rally kagabi for VP Leni’s birthday, nasa Macapagal boulevard po hahahaaha so sino po ngayon ang??????”

‘Yun na!

Sandara na-miss sina Aga, Claudine, John Lloyd

Napa-throwback si Sandara Park at mukhang na-miss na naman ang bansang Pilipinas. Mula kasi sa Los Angeles, bumalik ito ng South Korea at sa Incheon Airport ay dumiretso papuntang Dubai.

At dahil daw nasa Dubai siya, ang naalala niya ay ang Star Cinema movie na “Dubai.” Taong 2005 pa ito ipinalabas na pinagbidahan nina Aga Muhlach, John Lloyd Cruz, Claudine Barretto.

Sabi ni Sandara, “Since I’m in Dubai, naalala ko ung movie na “Dubai” I want to watch it again hehe romantic.”

Marami naman ang natuwa sa tweet na ito ni Sandara na kahit nga naman matagal nang naka-base sa South Korea, hindi pa rin nalilimutan ang wikang Filipino at nagugulat nga raw ang mga netizens kapag nagtu-tweet ito sa Tagalog.

Si Gary Valenciano ay tila ‘di napigilang mag-comment sa tweet na ‘yun ni Sandara na very proud lang daw sa K-pop star.

Aniya, “Hi Sandara. So proud of you!!! Just wanted to greet you. Take care always and God bless you.”