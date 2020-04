Frankie Pangilinan namroblema sa mga kalbo

Nakakaaliw ang panganay nina Sen. Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta nang maging sentro ng kanyang tweet ay ang mga kalbo.

Hindi talaga tinigilan ni Kakie o Frankie Pangilinan ang kanyang mga follower sa Twitter na ibahagi sa kanya kung paano inaalagaan ng mga kalbo ang kanilang ulo at kung ginagamitan pa ba nila ito ng shampoo kapag naliligo.

“I can’t take it anymore I’ve been wondering for far too long and now in quarantine it’s just worse because I keep thinking about it so please bald people please let me know what you use on your heads is it face wash or shampoo or just soap please I need to know,” sey ni Frankie.

Sinundan pa niya ito ng isa pang tweet na; “Like I’m truly curious do you alos take your skin care all the way up like do you moisturize your head and if not then what part do you classify as your forehead and where do you end the moisturizing I love you thank you in advance.”

Sabi pa niya, naisip niyang tanungin si Boy Abunda tungkol dito.

“I was too embarrassed to ask Tito Boy in the moment and it has been my biggest regret since so please just for my peace of mind please anyone.” (Rey Pumaloy)