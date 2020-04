Frankie Pangilinan binatikos sa panlalait sa mga Pinoy romcom

Baka ang kasalukuyang enhanced community quarantine ang puwedeng sisihin kung bakit napapa-react ngayon sa mga napapanood ang ilang sa netizens, kabilang na ang ilang bahagi ng industriya.

Nauna na ang director na si Erik Matti na nilait ang kdrama, umabot pa sa koreaboo.com ang tweet niya at siyempre, ang halos lahat ng comments na pawang hindi uma-agree sa obserbasyon ng director na ang kdrama are all ‘cinderella faux story with belofied actors.’

Here comes Frankie Pangilinan naman na nag-tweet naman ng obserbasyon niya sa mga Pinoy romcom movies. Sey niya, “why filipino romcoms always gotta be like: – guy is ‘bad boy’ who basically annoys tf out of girl – they spend half the movie trying to piss each other off then someone gets hurt (probs girl) and they soften – someone ends up in the hospital at some point (SHOCK! disease) – happy.”

Dinugtong din niya na, “it fully SENDS me someone ALWAYS ends up in the hospital or dead or having a secret ailment why is everyone so unhealthy.”

May nag-comment kay Frankie na ang mismong mommy niya raw na si Sharon Cuneta ay ginawa ang mga ganitong klase ng pelikula noong younger days nito. Na sinagot ni Frankie na, “Yes I’m roasting her as usual.”

Siyempre, meron agad nakahandang mam-bash sa anak nina Sharon at Senator Kiko Pangilinan. Meron pang nagsabi na, yung mga movie raw na yun ang reason kung bakit maganda ang life niya ngayon.

Na para bang dahil nagsabi ng kanyang opinyon at obserbasyon si Frankie, which somehow, totoo rin naman e, ungrateful na ang dating niya, huh!

Beauty queen maker Jonas Gaffud sumaludo sa namayapang ama

Isa ang beauty-queen maker at talent manager na si Jonas Gaffud at ang kanyang pamilya na nakaranas na mawalan ng mahal sa buhay ngayong panahon ng COVID-19. Though, hindi naman nabanggit ni Jonas ang ikinamatay ng kanyang ama, noong Linggo, bago ito binawian ng buhay ay sunod-sunod ang post din mula sa kanya at mga alaga niya for a blood donation sa Veternas Memorial Hospital.

Isang retired soldier ang ama ni Jonas na si Ret. Soldier Juan B. Gaffud. Bukod sa walang burol, wala rin 21 gun salute na karaniwang ibinibigay bilang pagkilala sa namatay na sundalo sa pagpanaw ng ama.

Inamin ni Jonas na noong bata siya, galit siya sa Daddy niya. Aniya, “When I grew up, I thought I never had a good relationship with my Dad. I hated him when I was young. He was a strict military father. I thought he was a burden. But as I grew older, I learned to appreciate him, his sacrifices and he tells me all the time how much he loves and misses me.”

Naging very emotional ang post ni Jonas na nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya sa panahon ng COVID-19 at nag-donate ng dugo. Ipinangako rin niya sa ama na hindi raw niya pababayaan ang Queen nito, ang kanyang mommy.

Touching for us yung video na pinost ni Jonas kunsaan, habang inilalabas ang ama niya sa hospital, nakatayo siya at nakasaludo rito. At sa caption ng post niya,

“He was a soldier. He was a farmer. He served his family, he served his country. In this time of pandemic, there is no 21 gun salute for a Retired Soldier. But if he were younger, he would have been a Frontliner. I know, that my salute is the best gift I can honor him with. I was hesitant to go to the hospital because of Covid 19. But in this time of chaos and loss, there is nothing braver than to bury a loved one. I love you forever Dad.”

At saka niya sinundan ng mga hashtag na, dance with my father again, family at love.

***

Kapitana Angelika dela Crus pabor sa ‘Martial Law’

May pa-survey o tanong si Angelika dela Cruz o ang Kapitana ng Longos, Malabon sa kanyang Instagram account. Ito ay tungkol sa bantang mala-martial law na i-impose raw sa Luzon o sa bansa dahil sa patuloy na pagdami ng pasaway na lumalabas pa rin sa kabila ng enhanced community quarantine.

Ang tanong ni Angelika, “Curious lang po ako sa gusto ng tao… Pabor po ba kayo sa MARTIAL LAW habang may COVID-19 pa sa ating bansa?”

Binasa namin ang comments at sagot ng mga IG followers niya. Karamihan ay pabor na i-implement ito kung yun daw ang makabubuti para mabawasan ang bilang ng confirmed case at pasaway. Pero may ilan din na nagsabi na sana lang daw, ma-implement ng maayos at with God’s wisdom.

May direktang nagbalik naman ng tanong kay Angelika. Kung bilang punong baranggay raw, sangayon daw ba ito.

Tahasang sinagot ng actress na payag siya. Aniya, “Opo… sa totoo lang ang daming matigas ang ulo na hindi sumusunod sa ECQ. Natatakot akong dumami pa lalo ang positive cases ng COVID19 sa bansa.”

Sa isang banda, isa si Angelika sa Kapitana na nakararanas at nakikita sa mismong barangay nga raw nila na maraming pasaway at nagagalit pa kapag pinagsasabihan na pumasok sa loob ng bahay.