Francine nilampaso debut ni Andrea

Kung may pa-billboard ang mga fan sa debut ni Andrea Brillantes last year, hindi rin nagpakabog si Francine Diaz sa kanyang 18th birthday, dahil may giant led screen naman siya sa Edsa.

Nakakaloka talaga ang mga fan ng dalawang young actress, na ayaw patalbog at todo gastos para sa kanilang mga idolo.

Biruin mo gumastos talaga ang mga fan ni Francine para gawing bongga ang kaarawan ng aktres sa gitna ng alert level 3 dahil sa Omicron surge.

Pinakita sa Twitter ng AshCineINT ang shot ng led ad ni Francine na nakasabit sa building ng Galleria Corporate Center, Edsa.

“To commemorate this very special day, we present to you our very first AshCine International Fan Project! We’ve prepared a led billboard located in Galleria Corporate Center to celebrate our beloved’s debut. Ethereal debutante Francine, #Happy18thBirthdayFrancine.”

Oh, di ba? Maliwanag na kabugan ang eksena nina Andrea, Francine.

Dahil dito tumitili sa kanyang reaction si Francine sa na-tag na larawan, bilang pasasalamat sa kanyang mga fan.

Rufa, Jaya US concert atras sa Covid

Hindi na matutuloy ang back-to-back concert nina Jaya, Rufa Mae Quinto na “Romantic Saya” na dapat sana ay sa Valentines, sa California.

Sa post ni Jaya ibinalita niyang naapektuhan ang show nila dahil sa mataas na kaso ng Omicron araw-araw sa L.A. County.

Pero, may chika na titingnan nila kung puwede pa itong ituloy sa May 2022.

Makakasama rin sana nina Jaya, Rufa Mae si Jinky Oda, na mahusay ring kumanta.

Sharon, Regine show sa Tate nanganganib

Nanganganib namang ma-postpone ang back-to-back concert nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid ang “Iconic”, sa Amerika.

Binalita nina Sharon, Regine sa kani-kanilang Instagram ang magaganap na show nila sa North America sa July 2022.

Hindi pa humuhupa ang pagtaas ng kaso ng Omicron sa maraming lugar sa US, nagsisimula pero heto at nagsisimula na rin daw manalasa ang DeltaCron, na sabi-sabing pinagsamang lakas ng Delta at Omicron, na mas mabilis daw makahawa.

Bagamat, anim na buwan pa bago ang concert nina Sharon at Regine, maaring pumalo na ang hawaan ng DeltaCron sa mga bansa gaya ng US sa susunod na dalawang buwan.

Maaring maapektuhan din ang series or concert ni Lea Salonga sa April at May, sa US at Canada.

Yassi nangaliskis ng isda sa Bohol

Hinangaan ng mga netizen si Yassi Pressman sa pinost niyang video na nasa palengke siya ng Bohol. Makikita si Yassi na namimili ng mga seafood, hinahawakan ang mga hipon at isda.

Napa-wow ang mga follower niya noong kinaliskisan niya ang mga isda.

Pero siyempre, ikinabit ng mga netizen ang video na `yon sa politika. May video rin kasi na lumabas na naka-shirt siya na may tatak ng ‘Ang Probinsyano’ partylist. Kasama rin niya si Cong. Ronnie Ong.

Kuya Kim nabalatan paa

Napangiwi ang mga follower ni Kuya Kim Atienza sa photo na binahagi niya sa Instagram. Nagpapakita ito ng 3rd degree burn sa likod ng paa niya.

Nakalabas na ang 3rd layer ng balat niya. Ayon sa caption, nadisgrasya si Kuya Kim sa tambutso ng kanyang motor.

“Pasintabi sa kumakain. Pag wala ka nito, ‘di ka tunay na biker. Hehehe mga bata sa inyong mga motor, huwag tularan. #ridereverysingleday,” sabi ni Kuya Kim.

Nabiktima rin ng ganito sina Billy Crawford, Benj Manalo.