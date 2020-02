Franchise sa ABS-CBN, desisyonan na – Bong Go

Nanawagan si Senator Christopher Lawrence “Bong” Go sa kauban niyang mga magbabalaod nga desisyunan na kung ire-renew o dili ang prangkisa sa ABS-CBN Corporation.

Gihimo ang panawagan human sa gisang-at ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga nagtinguha nga i-extend ang prangkisa sa ABC-CBN hangtud sa 2022 samtang nag-ong-ong sa Kamara ang franchise bill niini.

“Dalawang tanong lang. Bakit i-extend? Why December 2022? It has something to do with politics again,” pamahayag ni Go sa intetview sa mga reporter.

Giingong inay nga lugwayan ang prangkisa sa network sa pinaagi ng joint resolution, mas maayo alang kaniya nga botohan na sa Kamara kung angayan bang paburan o i-deny ang pending bills sa Kamara.

“By that time, tapos na ang termino ni Pangulo. Parang sinasabi n’yo na ayaw n’ya aprubahan kaya i-extend na lang. Pag-usapan na natin ngayon, ngayon na,” matud ni Go.

“‘Di pa maipasa, napapaso na nga kaya sabi ko kung nagawa ng Senado mapag-usapan, bakit ‘di n’yo magawa sa Kongreso. Hintayin pa ba natin na mapaso? Sabi ko ‘di na nga sana kailangan ng joint reso extending up to 2022. Either ipasa natin or hindi,” matud pa niini.

Dihang gipangutana kung angayan bang hatagan og provision authority ang network sa higayun nga mo-expire na ang prangkisa niini matud ni Go nga “D’yan tayo pupunta. Ayoko nga may mawalan ng trabaho. Ayokong maputol ‘yun dahil sa kakulangan ng panahon. Kawawa ang mga trabahante.”

Dili pa matubag sa senador kung unsay reaksiyon ni Duterte sa nahitabong diskusyon sa Senado diin nangayo ug pasaylo ang network kaniya.

“I can’t answer that, only the President, kung sakaling maghilom ang sugat.”

“Hindi naman po namin masyadong pinag-uusapan pero ngayon napaintindi ko sa mga Pilipino kung ano ang nararamdaman, ano ang sakit, ngayon alam na ng mga Pilipino ang isa sa mga dahilan, ‘yung sugat na iniwan,” dugang pa niya.