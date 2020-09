France, Germany, UK kinampihan `Pinas vs China

Nakakuha ng kakampi ang Pilipinas mula sa tatlong bansa sa Europe kaugnay ng usapin hinggil sa mga South China Sea na inaangkin ng China.

Ito’y matapos na mag-isyu ng joint note verbale ang France, Germany, at ang United Kingdom sa United Nations (UN) nitong Huwebes kung saan kinilala ng mga ito ang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas.

Nabatid na nanindigan ang mga nabanggit na bansa, bilang mga partido sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), na walang basehan sa international law at sa mga probisyon ng UNCLOS ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea.

Subalit binigyang-diin naman ng France, Germany at UK na kanilang sinusuportahan ang mapayapang resolusyon ng mga usapin sa South China Sea na dapat ay base sa mga prinsipyo ng UNCLOS at sa maayos na proseso ng negosasyon.