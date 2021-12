France, Germany saludo sa aktibistang Pinay

Magkasabay ginawaran ng mga pamahalaan ng France at Germany si Cristina Palabay, secretary general ng human rights group na Karapatan, ng 2021 Franco-German Prize for Human Rights and Rule of Law bilang pagkilala sa kanyang katangi-tanging kontribusyon at adbokasiya sa pagsusulong ng karapatang-pantao sa bansa.

Si Palabay ang pangatlong Pilipina na tumanggap ng prestihiyosong parangal, at kabilang siya sa 15 katao na napiling tumanggap nito para sa taong kasalukuyan.

Ayon kay French Ambassador Michele Boccoz, ang boses ni Palabay at ng Karapatan ay nananatiling malakas at nagsisilbing inspirasyon sa gitna ng panganib.

Binigyang-diin niyang ang France at Germany ay labis na nababahala sa mga panunupil o mga pagbabanta na pinagdaraanan ng mga tagapagtanggol ng karapatang-pantao.

Si Palabay, na naging biktima rin ng red-tagging ng gobyerno, ay nagpahayag kamakailan na may 78 katao nang napapatay sa isang taong resulta ng mga red-tagging at anti-terrorism operation ng awtoridad. Red-tagging ang tawag sa pagbansag sa mga kritiko ng gobyerno bilang “komunista” o “terorista.”

Sambit naman ni German Ambassador Anke Reiffenstuel, ang pagkilala nila sa Pilipinong aktibista sa ikatlong pagkakataon ay nagpapahiwatig ng seryosong sitwasyon, mga hamon at panganib na kinakaharap ng mga human rights defender sa Pilipinas.

Ang dalawa pang naunang tumanggap ng nasabing parangal ay sina Rosemarie Trajano ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (2017) at Mary Aileen Bacalso ng Asian Federation against Involuntary Disappearances (2019). (Roy Mabasa)