Fran, Letran target 3-peat

IKATLONG dikit na korona ang puntirya ng reigning back-to-back champs Colegio de San Juan de Letran Knights na pamumunuan ni Fran Yu sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 98 simula Setyembre 10.

“With the coming Season 98, most of the games, if not all, are already face-to-face, physical so we’re already excited for that,” wika ni GMA Network First Vice President and Head of Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso. “We’ve already prepared bigger venues for the games. Mas lalo pa nating tiningnan ang protocols.”

Matatandaang winalis ng Letran Knights ang 97th season ng men’s basketball tournament simula sa 9-0 kartada sa eliminasyon hanggang sa talunin ang Perpetual Help Altas sa Final Four at Mapua Cardinals sa best-of-three Finals.

Mararamdaman ng Knights ang kakulangan ng suporta ng ika-4th league Rookie-MVP na si Rhenz Abando na pumirma ng professional contract sa Anyang KGC sa Korean Basketball League, habang papalitan ito ng bagong lipat na si Deo Cuajao galing DLSU Green Archers para samahan ang mga dating Santo Tomas Growling Tigers teammates na sina Ira Batiller at Brent Paraiso.

Mayroon pang nalalabing tatlong taon si Cuajao na lumipat ng DLSU kasunod ng pagpasok sa kontrobersiyal na “Sorsogon Bubble” ng UST na nagresulta sa paglipat ng ilang mga manlalarong gaya nina Abando, Batiller, Paraiso, Mark Nonoy sa DLSU, at CJ Cansino sa UP Fighting Maroons. (Gerard Arce)