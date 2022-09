Framber, Astros binokya Tigers

KINUMPLETO ni Framber Valdez ang una niyang career shutout at binokya ng Houston Astros ang Detroit Tigers 7-0 nitong Lunes.

Namigay lang ang left-hander ng six hits, may one walk at eight strike outs.

Mailap ang shutout ngayong season, pang-12 major league pitcher lang si Valdez, 28, na bumato nito. Noong 1873 ay may eight shutouts lang buong season.

Pumitik ng tatlong hits at umiskor ng dalawang beses si Jeremy Pena para sa Astros.

Nagregalo si Tigers starter Eduardo Rodriguez ng five runs sa 10 hits, may isang walk at hindi na binalik matapos ang five innings.

Inumpisahan ni Jose Altuve ang laro sa single, nakapuga sa second base bago umiskor sa single ni Pena. (Vladi Eduarte)