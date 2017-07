Fr. Lagarejos nakadalawa sa 13-anyos bago ma-entrap

Halagang P2,500 umano ang ibinabayad ni Msgr. Arnel Lagarejos sa 13-anyos na dalagita na kanyang binalak na i-motel sa Marikina City noong Biyernes.

Ayon kay Marikina police Chief Supt. Roger Quesada, dalawang beses na umanong nailabas ng pari ang dalagita at nitong pangatlo ay ikinasa ang entrapment para patigil ang ginagawa ng pari sa menor-de-edad na dalagita.

“The girl went with the priest because there was money involved. She said the priest paid her P2,500 per booking,” wika ni Quesada.

Dagdag pa ng opisyal, unang nakilala ng pari ang 16 anyos na bugaw sa pamamagitan ng Facebook noong pang nakalipas na buwan.

Nagkausap umano sa text at nang magkasundo, nakipagkita ang pari sa bugaw na may kasamang 13-anyos na dalagita.

Huling booking ng pari sa dalagita nitong Biyernes, kung saan nagkita sila sa Marquinton mall sa kahabaan ng Sumulong Highway sakop ng Barangay Sto. Nino, Marikina.

Lingid sa kaalaman ng pari, may nakapagsumbong sa ina ng dalagita kaya nagreklamo ito sa mga tauhan ng Marikina police at sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) kaya isinagawa ang entrapment operation.

Nakasakay na ang biktima sa sasakyan ng pari kasama ang bugaw at patungo na sana sa isang motel nang harangin ito ng mga pulis.

Nasampahan na ng kasong paglabag sa Human Trafficking Against Minor ang pari na ngayon ay nakakulong sa Marikina police habang ang bugaw at biktima ay nasa pangangalaga ng DSWD.

Dahil sa eskandalo, sinibak si Fr. Lagarejos sa kanyang posisyon bilang kura paroko ng Saint John the Baptist Parish sa Taytay Rizal at bilang presidente ng Cainta Catholic College.