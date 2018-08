Fortune Tobacco-Lucio Tan kakasuhan ng mga sinibak na empleyado

NAKATAKDANG mag­sampa ng kaso ang mga empleyado ng Phi­lip Morris Fortune Tobacco Corporation Inc. (PMFTCI) na pinagmamay-arian ng negos­yanteng si Lucio Tan matapos magsara ang kanilang planta sa Vigan City, Ilocos Sur.

Sa pahayag ni Charito Villaflor, electrician ng green leaf thre­shing plant ng PMFTCI at pre­sidente ng empleyado ng nasabing planta, hindi umano sapat ang ibinayad ng PMFTCI ma­nagement sa kanila bago ito magsara.

Ayon kay Villaflor, hindi umano naipaalam sa kanila na magsasara ang nasabing planta at bigla na lamang binigay ng kompanya ang kanilang suweldo depende sa taong isinerbisyo nila sa kompanya.

Sinabi pa ni Villaflor mayroon pang papel na ibinigay at pilit na pinapirma sa mga emple­yado para makatanggap sila ng P100,000 cash.

Kahapon, nagbigay ng notice to strike sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang mother unit ng labor union ng PMFTCI sa Marikina City dahil sa mahigit 200 empleyado ng planta ang naalis sa trabaho sa Marikina.

Ayon sa records, nagsara ang planta ng PMFTCI sa Vigan City dahil nalugi umano ito bunga ng pagtaas ng excise tax noong 2013 at bumaba sa 40% ang produkto ng nasabing planta at nangako ang kompanya na ibibi­gay nila ang separation pay at iba pang pay program na isinaad ng kompanya.