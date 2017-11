Fornilos napatalsik, Greenies namuro

Tinisod ng La Salle Greenhills Greenies ang Mapua Red Robins 74-68 sa Game 1 ng best-of-three finals ng NCAA Season 93 juniors basketball kahapon sa Smart Araneta Coliseum.

Buong first half pinag­habol ng Mapua ang La Salle pero hindi umayaw ang Greenies hanggang agawin ang bandera sa likod ng matinding opensa ni Inand Fornilos bago na-eject sa third nang matawagan ng disqualifying­ foul kay Will Gozum sa isang rebound play.

Hindi pinanghinaan ang Greenies sa pagkawala ni Fornilos sa laro, rumes­ponde sina Joel Cagula­nga­n at Joshua David para ipreserba ang panalo sa nilistang tig-17 points.

“Tiwala naman ako sa mga ka-team ko. Bawian ko sila next game,” ani Fornilos.

“I just told them to fill in the gap. Saluhan,” wika ni LSGH Coach Marvi­n Bienvenida. “Mapua will bounce back and we have to be ready for that.”