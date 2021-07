Forever single inaway ng jowa sa panaginip

Napanaginipan ko na nasa palengke daw ako at nasa bandang bilihin ng karne, pero sa totoo ayaw ko na nagagawi doon dahil hindi ko ma-take ang amoy at itsura ng mga hilaw na karne. So nakatayo lang ako sa gitna at tinitingnan ang paghiwa ng tindero sa karne, nung napansin niya na nakatitig ako sa kanya, bigla siya nagalit at inaway ako, tinarayan ko lang daw sabay alis. Pagtapos nun nagpunta naman ako sa labas at parang parking lot, doon may lumapit daw sa akin na lalaki, hindi ko na maalala kung sino o ano ang itsura niya, pero parang disente naman siya dahil sa pormal na suot, kaya lang bigla niya ako sinigawan at sinabi na ‘istorbo ka sa laro ko’ tapos nun sabi niya pa eh break na daw kami. Kaya naisip ko na jowa ko ‘yung lalaking ‘yun pero kasi hindi rin pwede dahil single naman talaga ako sa totoong buhay.

– Rose

May dalawang bahagi ang panaginip mo, una ay ang palengke partikular ang tindahan ng karne, pagkatapos ay ang nangyaring away sa boyfriend mo sa panaginip.

Sa unang bahagi, nangangahulugan ang tindahan ng karne na mayroong kaguluhan sa buhay mo ngayon at nais mo na lang bumalik sa panahon na mas tahimik ang pamumuhay. Sumisimbolo rin ito sa mga hindi pagkakaunawaan na gusto mo nang kalimutan.

Ang bahagi na may naghihiwa ng karne ay nagsasabi na wala kang tiwala sa sarili at babala rin na kailangan mong bantayan ang mga posibleng magbigay sa iyo ng sakit ng ulo. Maaari rin na pakiramdam mo ngayon ay kailangan mo ng gabay para makuha ang mga naka-set mong goal.

Kung nakipag-away ka sa tindero ng karne sinasabi nito na mayroong tao na may malakas pa na impluwensya sa iyo.

Sa huling bahagi naman ng iyong panaginip kung saan nakipag-away ka sa isang lalaki na dati mong karelasyon, kahit pa wala kang boyfriend sa totoong buhay, sinasabi lang nito na dumadaan ka ngayon sa pagsubok at kailangna mo ng taong maaasahan at dadamay sa iyo.

Pwede rin na napanaginipan mo ito dahil sa iyong kalooban ay nagagalit ka sa sarili dahil pakiramdam mo ay hindi mo deserve ang tulong ng iba.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.