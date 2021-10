Foreman bugbog-sarado sa 10 katao

Mistulang lantang gulay ang isang foreman nang pagtulungang bugbugin ng sampung miyembro umano ng Guardians sa Naic, Cavite Biyernes ng hapon.

Isinugod sa San Lorenzo Hospital pero inilipat sa Gen Emilio Aguinaldo Hodpital ang biktimang si Dick Gerald Dionido, 41, ng San Miguel, Cavite dahil sa tinamong bugbog sa katawan.

Arestado naman ang isa sa suspek na si Jun Maac, 40, habang pinaghahap ang siyam na iba pang tumakas.

Sa ulat ni PSSgt Rodrigo Veloso III, ng Naic, Cavite, alas-6:30 kamakalawa ng hapon nang maganap ang insidente kung saan kumakain ang biktima sa canteen sa loob ng Pasinaya North Prime sa Brgy Timalan, Balsahan, Naic Cavite nang sugurin siya ng sampung kalalakihan na umano’y miyembro ng Guardians na may hawak na bato at tubo at pinagtulungang bugbugin ang biktima hanggang sa nawalan ng malay.

Ayon kay Veloso, may tinanggal umanong trabahador ang biktima dahil marami umanong reklamo sa kanya at ang trabahador na ito ay nagsumbong sa Guardians dahilan upang sugurin ng mga suspek ang biktima at pagtulungang bugbugin. (Gene Adsuara)