Foreign investment bubuhos-Salceda

Kumpiyansa si House Committee on Ways and Means chairperson Joey Salceda na mas malaking net foreign direct investment (FDI) ang papasok sa Pilipinas ngayong 2022.

Ito ang sinabi ni Salceda matapos maitala sa $10.52 bilyon ang net FDI ng 2021, ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng bansa at bumura sa $10.3 bilyon na naitala noong 2017.

Ang malaking FDI, ayon kay Salceda ay indikasyon na natutupad ang pangako ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) law na magpasok ng malaking FDI na kailangan ng bansa upang umunlad.

“I am elated by 2021 data, and I am hopeful that 2022 will be even better because we have not yet maximized CREATE. We still have the Strategic Investment Priorities Plan to complete. That will really guide our industrial and investment policy, and help boost high-tech and high-value sectors,” sabi ni Salceda.

Ipinaalala rin ni Salceda na ang paglago ng FDI ay nangyari noong 2021 kahit pa mayroong pandemya. (Billy Begas)