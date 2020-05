Foreign coach walang pusong Pinoy – Chot

WALANG masamang tinapay si dating Gilas head coach Chot Reyes sa mga banyagang coach.

Pero pagdating sa paghawak sa Gilas Pilipinas o national team, wala silang pusong Pinoy.

“Maski gaano kagaling ‘yung foreign coach, wala siyang pusong Pinoy,” sambit ni Chot sa isinagawang coaching ‘webinar’ na inorganisa ng Hoop Coaches International.

Nilinaw ni Reyes na hindi siya kontra sa mga foreign coach, katunayan ay malapit siya sa mga ito.

Pero diin niya, hindi kailangan ang foreign mentor.

“We don’t need a foreign coach,” sey pa ni Reyes.

“We’ve tried it before. I love Tab [Baldwin]. I love Mark Dickel. I was the one who brought Tab here. I’ve had great relationships with Rajko Toroman. And you know how close I am to Tim (Cone) and you know how close I am with coach Norman (Black). I’ve huge, huge respect for foreign coaches. But in the end, where did it take us? Where have we gone with the foreign coaches?” (Ferdz Delos Santos)